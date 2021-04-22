Москва, , 12:06 — REGNUM За последние шесть лет Чехию посетили более 1,7 млн туристов из России, сообщает RT со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.

Отмечается, что в 2015 году Чехию посетили 264,9 тыс. российских туристов, в 2016 году — 277 тыс., в 2017-м — 383,3 тыс., в 2018-м — 377,4 тыс., в 2019-м — 401,2 тыс.

В 2020 году Чехию посетили всего 78,6 тыс. российских туристов. Вместе с тем Россию за эти годы посетили чуть более 76 тыс. туристов из Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России объявил о высылке 20 чешских дипломатов в ответ на такие же действия со стороны Чехии, которая выслала из страны 18 российских сотрудников посольства. Причиной такого шага Праги стало подозрение в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

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