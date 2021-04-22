Афины , , 12:11 — REGNUM В Греции выявили 3 015 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Обновленные данные сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 21 апреля. Сутками ранее в стране было подтверждено 3789 новых заражений.

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С начала пандемии в Греции подтвердили 323 639 случаев заражения. Кроме того, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 86 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 9713. Из них 95,5% имели основное заболевание и/или были старше 70 лет.

В больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 831 пациент. Их средний возраст составляет 68 лет, а 85,7% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более.

За сутки были госпитализированы 556 ковид-пациентов. Средний возраст новых заражённых составляет 44 года, средний возраст умерших — 79 лет.

С 1 января 2020 года по настоящее время лаборатории, сообщающие об общем количестве протестированных образцов, провели 4 513 075 тестов на коронавирус. Медицинские центры и подразделения EODY, проверили еще 3116 332 образца. Среднее число испытуемых за последние 7 дней составляет 54 308.