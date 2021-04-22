Чебоксары, , 12:04 — REGNUM В Чувашии официально выявлено ещё 50 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Также есть очередные летальные исходы. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 22 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 23 774 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 50.

Вылечились 21 658 человек, из них за последние сутки победили болезнь 44 человека. В настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 784 пациентам.

Также в Чувашии умерли ещё четыре пациента с коронавирусом — таким образом, COVID-19 стал причиной смерти 1332 жителей республики.

Отметим, что в Чувашии в первом квартале 2021 года диспансеризацию прошли около 59 тыс. человек. По данным минздрава, 60% выявленных онкозаболеваний диагностированы на ранней стадии. Также впервые выявлено около 1400 случаев болезней сердечно-сосудистой системы.