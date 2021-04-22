Москва, , 12:04 — REGNUM Если чиновников из министерства экономического развития России спросить, за счет чего в РФ в 2021—2022−2023 годах будет достигнут рост реальных доходов населения, то не исключено, что они просто не поймут вопроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал прогноз данного ведомства, согласно которому в 2021 году реальные доходы жителей РФ вырастут на 3%.

«Если господа миллиардеры будут наращивать свои богатства прежними темпами, а все остальные граждане РФ будут беднеть прежними темпами, то возможно, что увеличение богатства миллиардеров перекроет обнищание людей. И в итоге эти жалкие проценты роста и нарисуются, — сказал Делягин. — Возможно, что в Минэкономразвития полагают, будто такое «процветание» — как раз то, к чему нужно стремиться, и является пределом мечтаний. Но если предположить, что уровень жизни людей будет в среднем расти на 2,5−3%, то это будет продолжение вымирания людей от нищеты и болезней, вызванных нищетой».

Как пояснил Делягин, по его мнению, в Минэкономразвития, возможно, даже не задаются вопросом о том, что будет причиной роста благосостояния.

«Пусть даже такого мизерного. Если их спросить о причинах, то вероятно, что они просто не поймут вопроса, — предположил экономист. — А государственная политика РФ направлена на вымаривание страны и ее населения искусственно созданным денежным голодом. Поэтому люди продолжат умирать от бедности, нищеты и отсутствия перспектив. И реальные доходы основной массы людей будут снижаться. То, что власти РФ даже не заикнулись о кредитной амнистии, наглядно свидетельствует о том, что государству плевать на то, как на самом деле живут люди».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в стагнирующей экономике России бесполезно ждать, что вырастут реальные доходы населения.

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