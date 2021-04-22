Приштина, , 12:07 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 21 апреля провела встречу с послом Турции в Косово Чагры Сакаром. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Вьоса Османи и Чагры Сакар President-ksgov.net

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Дипломат поздравил Османи с заступлением на пост и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Османи поблагодарила Турцию за оказанную поддержку. Собеседники высоко оценили текущий уровень развития взаимоотношений и выразили надежду на их дальнейшее углубление.

Стороны обсудили также борьбу с пандемией SARS-CoV-2 и ее последствиями, особенно в экономической сфере. Особое внимание было уделено «невозможным» усилиям правительства по обеспечению поставок вакцины.

Напомним, Косово, вопреки возражениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, не стало отменять решение об открытии посольства в Иерусалиме ради сохранения дипломатических отношений с Израилем.

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