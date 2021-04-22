Уфа, , 12:06 — REGNUM Свежие огурцы больше всего подорожали за неделю в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Башстата.

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Сообщается, что этот овощ в регионе подорожал за неделю на 11%: средняя цена на огурцы в республике составляет 115,96 рублей за килограмм. Вермишель разместилась на второй позиции — этот продукт за неделю подорожал на 4,3% и средняя цена на него составила 66,5 рублей за 1 кг. Картофель стал дороже на 3,4% (38,95 рублей за 1 кг).

Отмечается, что в регионе на 3% подорожали также яйца куриные, маргарин, капуста белокочанная и морковь. За минувшую неделю было зафиксировано снижение цены на чай черный байховый почти на 2% (920,57 рублей за 1 кг). Колбаса полукопчёная и варено-копчёная подешевела на 1,6% (406,58 рублей за килограмм). Также незначительно подешевели печенье, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, консервы мясные из детского питания, лук репчатый и сыры сычужные твердые и мягкие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 апреля в Башкирии больше всего подорожал картофель — на 6%.