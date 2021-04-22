Тюмень, , 12:01 — REGNUM Депутаты Тюменской областной думы в третьем, окончательном чтении, отдали большинство голосов за право проводить заседания с помощью видеоконференц связи и принимать законы и постановления заочным голосованием путём опроса мнений депутатов. Решение принято 22 апреля 2021 года. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причём заочная форма решений может применяться в связи с необходимостью оперативного решения вопроса, не терпящего отлагательства, либо в связи с невозможностью проведения заседания областной думы.

Под невозможностью проведения заседания областной думы понимается нереальность за 24 часа до планируемого заседания обеспечить явку депутатов. Заочное голосование будет применяться при невозможности проведения оного по видео-конференц связи.