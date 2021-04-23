Санкт-Петербург, , 02:25 — REGNUM Представившийся сотрудником Следственного комитета РФ злоумышленник позвонил жительнице Санкт-Петербурга, пытаясь убедить женщину, что ее имя замешано в мошенничестве с недвижимостью, сообщает ИА REGNUM 22 апреля.

Ссылаясь на «обращение в СКР Сбербанка», он сказал, что конкретный гражданин (были названы его ФИО) оформляет право собственности, используя ее данные. По словам звонившего, Сбербанк заподозрил неладное, обратился в СК, который теперь звонит женщине уточнить, знает ли она этого человека. Упомянутого гражданина она не знала. По совету находившейся рядом родственницы она прервала звонок, после чего ей перезванивали еще несколько раз подряд, с разных номеров. Звонили с номера, который выглядел, как московский, слышно было очень плохо.

В ответ на запрос в СК РФ с просьбой подтвердить, что звонок был мошенническим, сообщается, что информация о новых фактах телефонного мошенничества поступает в ведомство практически ежедневно. СК советует не перезванивать по входящим номерам (нередко звонят по несколько раз с разных номеров) и подчеркивает: требование в ходе телефонного разговора о явке по называемым адресам и убеждение в необходимости перевода денежных средств на указанные звонящим лицом счета — типичная схема мошенничества. СК вызывает граждан повесткой, по телефону от них не требуют персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.