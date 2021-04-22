Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Представители соцсети Facebook заявили, что реклама в мобильной версии приложения изменится из-за новых правил Apple об отслеживании данных пользователей. Об этом 22 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным издания, нововведения ограничат способы выбора целевой аудитории рекламной кампании, а также методы измерения её результатов. Рекламодатели в приложении не смогут запустить таргетинг на определённую аудиторию, проводить исследования и A/B-тестирования с контрольной выборкой и многое другое.

Ранее компания Apple заявила, что 26 апреля 2021 года активирует новую функцию защиты от отслеживания — App Tracking Transparency. Теперь приложения в App Store будут запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание их данных для показа рекламы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Twitter появилась возможность загружать 4К-фотографии