Москва, , 11:58 — REGNUM В 2021 году реальные зарплаты граждан России вырастут на 2%. Такой обновлённый прогноз дало Министерство экономического развития РФ. Об этом 22 апреля сообщил журналистам источник в федеральном ведомстве.

По сравнению с сентябрьским прогнозом скорректированные цифры ниже на 0,2%. При этом в 2022 году рост реальных зарплат ожидается на уровне 2,3%, в 2023 году — на 2,5%, в 2024 году — на 2,5%.

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Добавим, что Минэкономразвития сохранило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на уровне 3% по итогам 2021 года.

«Ожидаем восстановления роста реальных располагаемых денежных доходов населения, которые должны почти восстановиться — плюс 3%. Если баланс посмотрим, падение в 2020 году было минус 3,5%, это значит, что в реальности они до конца немного не восстановятся пока», — пояснил собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованному в сентябре 2020 года, в 2021 году ожидается продолжение роста реальной начисленной заработной платы умеренными темпами (2,2%).

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прогнозируется на уровне 3% за счёт восстановления доходов от собственности и предпринимательской деятельности после существенного спада в 2020 году, реальной заработной платы — 2,3% в 2022 году и 2,5% в 2023 году, реальных располагаемых денежных доходов населения — 2,4% и 2,5% соответственно, указали в правительстве.