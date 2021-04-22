Брюссель, , 11:58 — REGNUM Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес рассказала, как проходит вакцинация от COVID-19 в Евросоюзе. Она сообщила об этом 22 апреля на заседании комитета Европарламента.

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«В Евросоюзе всего было введено 117 млн доз прививки. Мы приближаемся к показателю в 3 млн доз, вводимых каждый день», — заявила Кириакидес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ежегодно в Египте будет производиться свыше 40 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».