Москва, , 11:57 — REGNUM Госдуме в первоочередном порядке необходимо принять порядка десяти законов в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Всего первоочередных законов — порядка десяти, которые необходимо принять для того, чтобы с июля нормы, озвученные президентом в послании, заработали», — заявил Володин.

Речь идет о 100-процентных выплатах по больничным молодым мамам, о вопросах, связанных с экологией, также на Совете Думы темы поддержки регионов и реализации инвестпроектов.

По подсчетам Минфина, на реализацию предложенных главой государства мер потребуется около 400 млрд рублей, добавил спикер Госдумы.

Сегодня, 22 апреля, предполагалось, что Совет Думы поручит фракциям и комитетам Госдумы представить предложения по реализации послания президента в срок до 23 апреля, поручит рабочей группе по реализации ежегодных посланий президента подготовить план реализации послания. Также планировалось, что Совет Думы поручит первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову («Единая Россия») внести на рассмотрение Совета Думы план реализации Госдумой послания президента Федеральному собранию.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: Госдума незамедлительно начинает работу над посланием