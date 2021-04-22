Джакарта, , 11:56 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ Индонезии Юдо Маргоно заявил, что запаса кислорода на подводной лодке KRI Nanggala-402 может хватить только на 72 часа в режиме отключения электроэнергии, сообщает Kompas.

Юдо Маргоно выразил надежду, что затонувшую подводную лодку удастся найти до 24 апреля, пока запасы кислорода на борту судна не закончились.

Военные, участвующие в поисках, вынуждены бороться со временем, чтобы найти и спасти 53 человек, находящихся на затонувшей подлодке.

Главнокомандующий ВМФ Индонезии также отметил, что подводная лодка находилась в состоянии боевой готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила предложения о помощи в поисках затонувшей подводной лодки Nanggala-402 от ряда стран, включая Россию.

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