Калуга, , 12:46 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 57 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 апреля. Днём ранее, 21 апреля, в регионе было зарегистрировано 54 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 627 человек, 1620 человек находится на лечении, 31 701 человек выздоровел.

За сутки умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 306 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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