Москва, , 11:55 — REGNUM Произведённая за рубежом вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть применена и в России, однако российские производства справляются с потребностями внутри страны. Об этом в интервью программе «Поздняков» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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«Вполне можно использовать зарубежные мощности для того, чтобы производить вакцину для России, и в принципе такой резервный план у нас есть, и мы готовы уже это обеспечивать в ближайшее время, но мы видим, что российские площадки уже очень сильно нарастили объемы и очень хорошо справляются с теми объемами, которые надо производить», — сказал Дмитриев.

По его словам, российские производства практически удваивают свои мощности ежемесячно: «Поэтому да, есть резервный вариант, где иностранные площадки можно использовать также для вакцинации в России».

Он напомнил о заключении контрактов на производство российской вакцины с 20 компаниями в 10 странах мира.

Дмитриев также подчеркнул, что перед РФПИ стоит задача до конца 2021 года «действительно привить сотни миллионов людей в различных странах мира».