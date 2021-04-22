Ульяновск, , 11:55 — REGNUM В Ульяновской области установилась неблагоприятная погода, в связи с чем сохраняется опасность возникновения лесных пожаров. За сутки брандмейстеры более 50 раз выезжали на тушение сухостоя, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, с учётом погодных условий в Ульяновской области сохраняется опасность возникновения природных и техногенных пожаров. Так, 21 апреля пожарно-спасательные подразделения 54 раза выезжали на тушение сухой травы, общая площадь возгорания превысила 36 гектаров.

За последние сутки самые крупные травяные пожары произошли в Базарносызганском и Николаевском районе, где горело соответственно 11 и 9 гектаров. Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Старомайнском районе, где тушили десять травяных пожаров.

Также за последние сутки ликвидирован один лесной низовый пожар на площади 3,5 га. Он произошёл возле населённого пункта Попова Мельница в Барышском районе. Его обнаружили в 00:10, а ликвидировали через шесть часов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля на территории Ульяновской области введен особый противопожарный режим, который будет действовать по 30 сентября. В этот период запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора. Жителей за данные правонарушения могут оштрафовать на 4 тыс. рублей, для должных лиц предусмотрено от 15 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа, для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.