Лос-Анджелес, США, , 11:54 — REGNUM Индонезийский актёр Джо Таслим подписал контракт на пять фильмов из серии Mortal Kombat. Об этом 22 апреля сообщает портал Shazoo.

Таслим рассказал, что в детстве он часто играл в Mortal Kombat, но своей игровой консоли у него никогда не было. На роль в экранизации он согласился только после того, как узнал, что будет играть Би-Хана (Сабзиро).

Мировая премьера экранизации Mortal Kombat состоялась 8 апреля 2021 года. Уже 23 апреля 2021 года картина станет доступна в США и на сервисе HBO Max.

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