Приштина, , 11:56 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 21 апреля провел встречу с главой миссии НАТО в Косово КФОР генерал-майоров Франко Федеричи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Свечля поблагодарил Федеричи за поддержку КФОР институтам Косово и подчеркнул важность работы миссии для поддержания безопасности в крае.

Глава косовского МВД сообщил Федеричи о приоритетах своей работы на этом посту, особенно в деле борьбы с преступностью и коррупцией, повышении институциональной сплоченности и уровня безопасности.

Стороны выразили удовлетворенность налаженными двусторонними связями и готовность к продолжению сотрудничества.

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