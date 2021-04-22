Акушинский район, Дагестан, , 11:53 — REGNUM В Дагестане продолжается тушение крупного пожара в Акушинском арйоне. Огонь распространился уже на площади десять гектаров. В тушении пожара задействованы около 600 человек, в том числе 500 местных жителей, сообщили 22 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

«По состоянию на 06:00 22.04.2021 группировкой проведен мониторинг и после продолжены работы по тушению возгорания. На данный момент общая площадь пожара составила 10Га, идёт активное горение на площади 100 — 200 кв. м»,— говорится в сообщении спасательного ведомства.

Информация о возгорании деревьев, сухой растительности и кустарников в лесном массиве в Акушинском районе поступила 20 апреля около 16:00. От места пожара до ближайшего населенного пункта — села Усиша — всего четыре километра. Однако угрозы населенному пункту, по утверждению МЧС, нет.

В устранении возгорания участвуют 40 сотрудников МЧС и 30 сотрудников лесничества.

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