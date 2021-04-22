Акушинский район, Дагестан, 22 апреля 2021, 11:53 — REGNUM В Дагестане продолжается тушение крупного пожара в Акушинском арйоне. Огонь распространился уже на площади десять гектаров. В тушении пожара задействованы около 600 человек, в том числе 500 местных жителей, сообщили 22 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Информация о возгорании деревьев, сухой растительности и кустарников в лесном массиве в Акушинском районе поступила 20 апреля около 16:00. От места пожара до ближайшего населенного пункта — села Усиша — всего четыре километра. Однако угрозы населенному пункту, по утверждению МЧС, нет.
В устранении возгорания участвуют 40 сотрудников МЧС и 30 сотрудников лесничества.
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