Москва, , 11:54 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 8996 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 736 121.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 397 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 107 103.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 361 807 человек вылечились от нового заболевания, 8934 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлен 8271 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.