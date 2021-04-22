Берлин, , 11:56 — REGNUM До 30 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» намерены закупить власти ФРГ. Об этом заявил 22 апреля премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, сообщает Reuters.

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Российскую вакцину могут закупить в июне, июле и августе, после одобрения этого препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), уточнил Кречмер.

Ранее, 9 апреля, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил о переговорах с Россией по предварительной закупке «Спутника V».

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