Калуга, 22 апреля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В торжествах, посвященных Дню местного самоуправления, 21 апреле\ приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы и члены территориальных общин.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День местного самоуправления

«Местное самоуправление — это серьёзная, кропотливая, ответственная работа, это все мы: депутаты, сотрудники Городской управы, члены территориальных общин, председатели домовых советов, старосты, члены ветеранских организаций и активные жители, — обратился к собравшимся Юрий Моисеев. — Качество жизни каждого жителя зависит от профессионализма муниципальных органов власти и депутатского корпуса. Вместе с активными и неравнодушными людьми, настроенными на созидание, а не на пустую критику, мы сможем достичь новых успехов, сделать наш город красивым и процветающим».

Глава городского самоуправления поздравил калужан с праздником и пожелал здоровья, удачи, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Также Юрий Моисеев отметил, что сегодня от работы органов местного самоуправления зависит развитие всей страны.

«В послании президента к Федеральному собранию были озвучены многие важные решения, которые скажутся на социально-экономическом развитии регионов, планируются значительные бюджетные инвестиции, бюджетные кредиты. Дальнейшее зависит от профессионализма властей на местах, ведь каждый регион состоит из муниципалитетов и от слаженной работы органов местного самоуправления зависит реализация важнейших национальных проектов и программ», — подчеркнул Юрий Моисеев.

Творческие коллективы подготовили праздничный концерт, активисты ТОС были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.

День местного самоуправления учреждён указом президента РФ в 2012 году «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».

Праздник приурочен к изданию 21 апреля 1785 г. Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот документ стал основой развития российского законодательства о местном самоуправлении.