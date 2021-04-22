Киев, , 11:53 — REGNUM Посол Грузии Теймураз Шарашенидзе вернулся на Украину. Об этом сообщило 22 апреля министерство иностранных дел Украины на своём официальном сайте.

«После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договорённостей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года», — сказано в сообщении.

Напомним, посол был отозван в мае 2020 года после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили пообещал вернуться в Грузию перед выборами в органы местного самоуправления. Выборы запланированы на октябрь 2021 года.

Отметим, в Грузии он заочно осуждён по нескольким уголовным делам.

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