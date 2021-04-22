Киев, 22 апреля 2021, 11:53 — REGNUM Посол Грузии Теймураз Шарашенидзе вернулся на Украину. Об этом сообщило 22 апреля министерство иностранных дел Украины на своём официальном сайте.
Напомним, посол был отозван в мае 2020 года после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили пообещал вернуться в Грузию перед выборами в органы местного самоуправления. Выборы запланированы на октябрь 2021 года.
Отметим, в Грузии он заочно осуждён по нескольким уголовным делам.
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