Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахстана отгрузил первую партию казахстанской вакцины против коронавируса QazCovid-in, сообщили 22 апреля в пресс-службе правительства республики.

«Создание казахстанской вакцины позволило нашей стране войти в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины», — сказал заместитель премьер-министра республики Ералы Тугжанов.

В правительстве отметили, что первые 50 тыс. доз вакцины будут распределены по хабам «СК-Фармация», после чего будут доставлены на склады управления здравоохранения всех регионов. Вакцинация казахстанской вакцины начнется 26 апреля.

В мае 2021 года планируется выпустить еще 50 тыс. доз. В дальнейшем производство вакцины постепенно увеличат до 500−600 тыс. доз в месяц.

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