Москва, 22 апреля 2021, 11:50 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 2704 случая заражения коронавирусом, сообщает 22 апреля оперативный штаб столицы.

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"Подтверждено 2704 новых случая заражения, госпитализировано 1092 человека, скончались 54 пациента», — рассказали в штабе.

Также за сутки московские врачи выписали 1907 ковид-пациентов.

В штабе рекомендуют жителям Москвы с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.