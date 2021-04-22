Москва, 22 апреля 2021, 11:50 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 2704 случая заражения коронавирусом, сообщает 22 апреля оперативный штаб столицы.
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"Подтверждено 2704 новых случая заражения, госпитализировано 1092 человека, скончались 54 пациента», — рассказали в штабе.
Также за сутки московские врачи выписали 1907 ковид-пациентов.
В штабе рекомендуют жителям Москвы с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.