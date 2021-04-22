Портленд, США, , 11:49 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 106:105.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, записавший в вой актив 25 очков.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 22 очка.

На сегодняшний день «Денвер» занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Портленд» идёт на девятом месте.

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