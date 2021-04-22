Москва, , 11:49 — REGNUM Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман развенчал миф о том, что спать на левом боку опасно. Его отрывок в эфире программы «Жить здорово!» опубликовала в Instagram ведущая Елена Малышева.

По его словам, спать на левом боку можно, никакого вреда на сердце это не оказывает. Кардиолог подчеркнул, что сердце надежно защищено каркасом из рёбер.

«То есть у вас есть жесткая коробка, которая защищает сердце. И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на него ничего давить не может. Поэтому спите так, как вы привыкли», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов отметил, что повышенное артериальное давление — одна из причин смертей в довольно молодом возрасте.

По словам кардиолога, гипертония отражается на жизненно важных органах человека. Это в первую очередь мозг, сердце и почки. Заболевания этих органов могут вызвать целый ряд других проблем, к примеру, негативно повлиять на умственные способности.

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