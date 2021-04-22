Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Для ролевой игры Fallout New Vegas вышла необычная модификация, которая «рандомизирует» весь контент проекта. Об этом 22 апреля сообщает издание PC Gamer.

Модификация NV Randomizer делает почти все элементы игры случайными. Из-за этого персонажи и предметы получают новый внешний вид, характеристики игрока меняются местами, на дорогах встречаются ранее не появлявшиеся монстры, а все товары у торговцев меняют цену.

Напомним, New Vegas — это самостоятельная ролевая игра, созданная на базе Fallout 3. Её разработкой занималась студия Obsidian Entertainment.

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