Кемерово, , 11:47 — REGNUM Житель Кемерова признан виновным в насильственных преступлениях сексуального характера в отношении семи девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что в период с 2016 года по август 2018 года 36-летний мужчина совершал насильственные преступления сексуального характера в отношении падчериц и их подруг. О происходящем девочки никому не рассказывали. В августе 2018 года одна из девочек переписывалась с осуждённым в соцсетях, в том числе на тему их интимных отношений. Переписку она вела с планшета знакомых, которые и сообщили об этом родителям девочки. Подозреваемый был задержан.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что первое преступление сексуального характера мужчина совершил в отношении падчерицы в 2011 году. В результате установленных обстоятельств по уголовному делу потерпевшими признаны семь девочек возрастом до 16 лет, — рассказали в ведомстве. — Обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, но у него выявлены расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии. Потерпевшим также проведены психиатрические экспертизы, признаков фантазирования у них не выявлено. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал».

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы два года.