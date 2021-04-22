Москва, , 11:55 — REGNUM Образование с применением цифровых технологий должно стать ключевым элементом укрепления связи с соотечественниками за рубежом. Об этом 22 апреля заявил член комитета по образованию и науке Государственной думы РФ Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий подчеркнул, что развивать Русский мир за границей следует при помощи образования. Русской молодежи необходимо облегчить возможность дистанционного обучения в российских вузах при помощи цифровых технологий. Это позволит сохранить русский язык в среде молодых соотечественников.

«Неизвестно, что лучше — пригласить их сюда, или поддерживать их в тех странах, где они уже живут. Подхода два. В меньшей степени демографический, в большей степени создание Русского мира через образование», — заявил Сафаралиев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Стамбуле отказались пускать в Россию членов семей граждан РФ – очевидец