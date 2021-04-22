Саратов, , 12:01 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрированы пять новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, также, как и днем ранее. Всего с начала наблюдения, по информации на 22 апреля, жертвами COVID-19 стали 910 жителей региона.

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По данным облминздрава, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пять женщин в возрасте от 40 до 85 лет.

Активными больными на сегодняшний день остаются 4611 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на 22 апреля зарегистрированы 57 942 случая инифицирования коронавирусом. Выздоровел за все время 52 421 пациент, за сутки — 113 человек.

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