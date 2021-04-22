Подгорица, , 11:44 — REGNUM Черногорская полиция задержала Слободана Кашчелана, который считается главой одной из двух самых известных преступных группировок Черногории — так называемого Кавачского клана. Об этом 21 апреля черногорскому изданию Vijesti сообщил источник, участвующий в расследовании.

Кашчелан подозревается в совершении тяжких преступлении. Если его вина будет доказана, ему грозит 40-летний тюремный срок.

По словам источника, кроме Кашчелана, были задержаны еще четверо членов этой группировки.

Вице-премьер Черногории Дритан Абазович заявил, что задержание главы Кавачского клана является самым большим успехом черногорской полиции за последние десять лет. «Я не хотел бы вдаваться в подробности, так как акция еще не закончена», — сказал Абазович.

Напомним, что в качестве одного из приоритетов своей деятельности черногорское правительство во главе с премьером Здравко Кривокапичем обозначило борьбу против организованной преступности и коррупции.