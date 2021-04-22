Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 22 апреля приняли за основу законопроект, направленный на повышение прозрачности градостроительной деятельности. Глава Заксобрания Вячеслав Макаров считает, что новый закон поможет в борьбе с уплотнительной застройкой и «архитектурным браконьерством».

Законадательно собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Документом предлагается установить требования к размещению общедоступной информации о согласованном архитектурном проекте на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, а также ограничить предельный срок действия согласования в ситуациях, когда проект не был реализован.

По мнению Вячеслава Макарова, с принятием документа усилится роль жителей в принятии планировочных решений.

«Знание — это сила, которая поможет нам блокировать неприемлемые решения о застройке еще на «бумажном» этапе, когда еще есть возможность предотвратить нанесение городу непоправимого урона. Уверен, мнение петербуржцев обязательно должно учитываться при строительстве крупных объектов, особенно в историческом центре города. Именно для этого необходимо определить порядок размещения информации о согласовании архитектурно-градостроительного облика планируемых зданий», — пояснил спикер.

Он высказал уверенность в том, что публикация на портале Комитета по градостроительству и архитектуре полных сведений об объекте, его изображения относительно окружающих его зданий избавит Петербург от «домов-гробов» и прочих монстров из стекла и бетона».

«Мы не можем больше терпеть архитектурное браконьерство, из-за которого разрушаются городские ансамбли, складывавшиеся веками, падает качество жизни тысяч простых петербуржцев. Мы обязаны передать наш прекрасный город потомкам в целости и сохранности, не искромсанным любителями легкой наживы. Охота на Санкт-Петербург должна быть остановлена», — подчеркнул Макаров.

Депутаты одобрили внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в сфере жилищного строительства и в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения».

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