Петропавловск-Камчатский, , 11:42 — REGNUM Администрация села Пахачи Камчатского края подписала контракт на приобретение жилых помещений у строительной компании, которая стала единственным участником соответствующего тендера. На 117 млн рублей планируется приобрести 12 квартир, передаёт ИА REGNUM.

Цена контракта составляет 117 708 439 рублей — из расчёта стоимости 1 кв. м жилой площади квартир в размере 226 899 рублей 8 копеек. Деньги выделяются из бюджета Камчатского края по программе «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» и из бюджета поселения.

По условиям контракта победитель должен предоставить 12 квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в с. Пахачи. Из них семь квартир должны быть однокомнатными площадью от 32,55 до 46,54 кв. м. Ещё пять квартир являются двухкомнатными. Их площадь — от 46,49 до 62,94 кв. м.

«Продавец обязуется передать квартиры муниципальному заказчику не позднее 1 марта 2022 года. Право собственности муниципального заказчика на квартиры возникает с момента государственной регистрации», — отмечается в контракте.

Аванс по контракту составит 45,447 млн рублей.

Исполнителем по контракту выступает ООО Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира». Фирма учреждена для строительства жилых и нежилых зданий. Директор и владелец — Александр Ляшенко. Фирма работает с 2014 года.