Петропавловск-Камчатский, 22 апреля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Администрация села Пахачи Камчатского края подписала контракт на приобретение жилых помещений у строительной компании, которая стала единственным участником соответствующего тендера. На 117 млн рублей планируется приобрести 12 квартир, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Цена контракта составляет 117 708 439 рублей — из расчёта стоимости 1 кв. м жилой площади квартир в размере 226 899 рублей 8 копеек. Деньги выделяются из бюджета Камчатского края по программе «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» и из бюджета поселения.

По условиям контракта победитель должен предоставить 12 квартир в строящемся многоквартирном жилом доме в с. Пахачи. Из них семь квартир должны быть однокомнатными площадью от 32,55 до 46,54 кв. м. Ещё пять квартир являются двухкомнатными. Их площадь — от 46,49 до 62,94 кв. м.

«Продавец обязуется передать квартиры муниципальному заказчику не позднее 1 марта 2022 года. Право собственности муниципального заказчика на квартиры возникает с момента государственной регистрации», — отмечается в контракте.

Аванс по контракту составит 45,447 млн рублей.

Исполнителем по контракту выступает ООО Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира». Фирма учреждена для строительства жилых и нежилых зданий. Директор и владелец — Александр Ляшенко. Фирма работает с 2014 года.