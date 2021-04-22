Страсбург, Франция, , 11:46 — REGNUM Трое депутатов Европейского парламента призвали присоединиться к соглашению о компромиссе между властями Грузии и оппозицией те партии, которые еще не сделали этого. Обращение было 22 апреля опубликовано на сайте Европарламента.

«Мы призываем оставшиеся оппозиционные партии и отдельных членов парламента проявить мужество на благо Грузии. Мы надеемся, что в ближайшем будущем парламент Грузии начнет полноценно функционировать и обеспечит выполнение соглашения, чтобы этот политический кризис окончательно был преодолён», — отметили авторы обращения.

Они также сообщили, что соглашение между властями и оппозицией будет способствовать «укреплению демократии» в Грузии и продвижению страны по пути евроинтеграции.

Обращение подписали Марина Калюранд, Свен Миксер и Виола фон Крамон-Таубадель.

Напомним, лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и части оппозиционных партий 19 апреля подписали предложенное председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем соглашение о выходе из политического кризиса, разразившегося в Грузии. Лидеры партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и Лейбористской партии отказались подписать соглашение.

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