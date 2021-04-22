Петрозаводск, , 11:58 — REGNUM В Республике Карелия в 2021 году закупят около 40 новых автомобилей скорой помощи. Об этом 22 апреля сообщили в региональном оперативном штабе. О важности обновления парка автомобилей скорой помощи в своем послании говорил днем ранее президент России.

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«Для республики в этом году закупят около 40 новых автомобилей скорой помощи. Минздрав Карелии уже подал заявку», — уточнили в оперштабе.

За три предыдущих года в республиканский парк карет скорой помощи поступили 118 машин, большинство которых отправились в районы.

Напомним, во время обращения к Федеральному совету президент России Владимир Путин сообщил, что для укрепления системы здравоохранения в ближайшие три года в сёла поступят дополнительно 5 тыс. машин скорой помощи. При этом всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе, подчеркнул глава государства.