Хьюстон, США, , 11:42 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:89.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Юты» Джордан Кларксон, записавший в вой актив 22 очка.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джон Уолл, набравший 21 очко.

На сегодняшний день «Юта» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» идёт на 30-м месте.

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