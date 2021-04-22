Пермь, , 11:41 — REGNUM В Перми выявлено около 15 случаев заражения бельгийским штаммом коронавируса. Об этом заявил главныйвнештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков, информирует ТК «Рифей Пермь».

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Новый штамм завезли в марте-апреле туристы. Медики считают, что новой разновидности коронавируса способна противостоять российская вакцина.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора по Прикамью Виталий Костарев сообщил о том, что в регионе циркулируют британский и южноафриканский штаммы.

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