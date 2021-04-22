Жуковский, Московская область, 22 апреля 2021, 11:42 — REGNUM К аварийному приземлению в подмосковном аэропорту «Жуковский» из-за проблем со стойкой шасси готовится самолет-заправщик Ил-78. Об этом 22 апреля сообщил представитель экстренных служб региона.
«Ожидается аварийная посадка самолета-танкера Ил-78, на борту воздушного судна 16 человек», — приводит его слова РИА Новости.
Также указывается, что, согласно предварительным данным, у воздушного судна техническая неисправность носовой стойки шасси.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в казахском минобороны сообщили, что наиболее вероятной причиной крушения истребителя Су-30СМ в Казахстане является столкновение со стаей птиц.