Петропавловск-Камчатский, , 11:41 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и заручился поддержкой в том, что край станет одним из первых регионов, которые получат инфраструктурный кредит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Читайте также: Справятся ли чиновники с задачами из послания президента РФ?

«Кредиты будут выдаваться под 3% на 15-летний горизонт. Это очень привлекательные условия, примерно в 2−2,5 раза дешевле действующих кредитов. Они позволят нам приступить к ликвидации накопленных годами проблем в инфраструктурном развитии», — сказал Солодов.

За счёт инфраструктурных кредитов на Камчатке планируют модернизировать канализации городского хозяйства, сети водоснабжения, дорожного хозяйства. Губернатор отметил, что эти работы довольно затратные, и самостоятельно бюджет края не справится с таким объёмом. Власти региона уже приступили к разработке проектно-сметной документации модернизации теплосетевого хозяйства и строительства очистных сооружений. После этого можно будет подать заявку на получение финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, задачи в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию поставлены немалые — реализация проектов лежит полностью на государственном аппарате, начиная от федерального руководства и заканчивая муниципалитетами. Но вот справятся ли чиновники, выразил сомнение политолог Андрей Данилов.