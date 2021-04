Лос-Анджелес, США, , 11:41 — REGNUM Один из ведущих подкаста Kessel Run Transmissions Кори Ван Дайк рассказал, что в будущих проектах по «Звёздным войнам» может появится Реван — главный герой игры Star Wars: Knights of the Old Republic. Об этом сообщил портал Full Circle.

По словам Ван Дайка, Реван станет героем сразу нескольких сериалов для сервиса Disney Plus. Первое его появление ожидается в шоу The Acolyte.

Напомним, Star Wars: Knights of the Old Republic — это компьютерная ролевая игра, релиз которой состоялся в 2003 году. Ранее её события перестали считаться каноном вселенной «Звёздных войн».

Читайте ранее в этом сюжете: В новом трейлере Ninja Gaiden: Master Collection показали схватки с врагами