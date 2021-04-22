Токио, , 11:44 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota расширит свою модельную линейку бюджетным седаном Belta. Об этом сообщается на сайте IndiAnautosBlog.

Ожидается, что под новым наименованием Toyota будет продавать субкомпактный седан — аналог Suzuki Ciaz. Стоит отметить, что Ciaz имеет самые большие габариты в своем сегменте. Длина модели составляет 4490 мм, а расстояние между осями колёс равно 2650 мм.

Toyota Belta от Suzuki Ciaz будет отличаться шильдиком и новыми модификациями. Ожидается, что у Toyota их будет больше.

В качестве силового агрегата Belta получит 105-сильный четырёхцилиндровый мотор рабочим объёмом 1,5 литра, который работает вместе с пятискоростной механической трансмиссией либо с четырехступенчатым «автоматом».

Ранее компания Toyota зарегистрировала новый товарный знак BZ, под которым будут собираться исключительно электрические модели автопроизводителя.

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