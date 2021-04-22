Луганск, , 11:41 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 22 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Как сообщается, боевики ВСУ обстреляли с позиций в районе населённого пункта Новотошковское посёлок Донецкий. Применялись гранатомёты РПГ и стрелковое оружие. Позже боевики 92-й бригады ВСУ, находящиеся на позициях в районе населённого пункта Новоалександровка, обстреляли из гранатомётов СПГ и крупнокалиберных пулемётов район посёлка Борщеватое.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», — добавили в представительстве.

Как сообщили в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ выпустили девять мин различного калибра по территории ДНР.

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