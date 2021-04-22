Москва, , 11:40 — REGNUM Предприниматель, заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский сожалеет, что в послании президента Федеральному собранию 21 апреля прозвучало не очень много про бизнес. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM он заявил сегодня, 22 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Понятно, что социальная повестка для главы государства чрезвычайно важна, однако социальные вопросы решаются не только методами прямой раздачи денег населению из бюджета. Гораздо надежнее обеспечивать людям рабочие места с хорошими зарплатами. И если говорить о частном бизнесе, а не о госпредприятиях, то сегодня для этого требуется радикальное изменение государственной политики. Налоговая амнистия, резкое снижение административной нагрузки, и так далее. К сожалению, об этом речи сегодня не было. И вообще, вместо разовой раздачи денег лучше бы снизить до минимума ставки по тем же потребкредитам. Это более долгосрочный вариант помощи», — отметил Звагельский.

Но, в целом, по его словам, поддержка экономике, конечно, будет оказана: «Расширение субсидий для малоимущих в какой-то степени поддержит потребительский спрос, расширение бюджетной поддержки регионов простимулирует инвестиционную активность (в первую очередь, в крупных инфраструктурных проектах)».

Однако, как добавил эксперт, любому из мелких и даже средних предпринимателей за последний год пришлось понервничать гораздо сильнее, чем когда бы то ни было, и пока что у них остается больше вопросов к власти, чем ответов от нее.