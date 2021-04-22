Москва, , 11:39 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8996 случаев заражения коронавируса, сообщили 22 апреля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны. У 13,2% пациентов не было обнаружено клинических проявлений болезни. За сутки от коронавирусной инфекции скончались 397 человек, полностью выздоровели 8934 ковид-пациента.

Лидерами среди регионов по новым случаям заражения стали Москва (2704), Санкт-Петербург (682) и Подмосковье (590). Также в первой пятёрке Ростовская и Нижегородская области. Меньше всего носителей коронавируса, по одному, выявили в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.

Всего в России выявили с начала пандемии 4 736 121 случай заражения коронавирусом.