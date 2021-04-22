Манила, , 11:39 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте не будет присутствовать на встрече лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии 24 апреля, на которой будет обсуждаться ситуация в Мьянме, сообщает CNN Indonesia.

Вместо главы Филиппин на саммите АСЕАН по Мьянме будет присутствовать министр иностранных дел.

Согласно источнику, целью встречи лидеров АСЕАН является приглашение главы военной хунты Мьянмы к диалогу и призыву к прекращению насилия в отношении гражданского населения.

Ассоциация помощи политическим заключенным отметила, что по меньшей мере 738 жителей Мьянмы погибли в результате столкновений с силами безопасности с момента военного переворота, произошедшего 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, специальный посланник ООН по Мьянмеотправится в Индонезию 22 апреля.

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