Лос-Анджелес, США, , 11:39 — REGNUM «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:105.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Клипперс» Люк Кеннард, записавший в вой актив 28 очков.

В составе «Мемфиса» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джа Морант, набравший 22 очка.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают третье место в турнирной таблице НБА. «Мемфис» идёт на 15-м месте.

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