Пенза, , 11:40 — REGNUM В Пензенской области число новых выявленных заражений коронавирусом составило за прошлый день 94 случая. Днем ранее тесты с положительным результатом получили 93 пензенца. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 22 апреля, зарегистрировали у 44 196 жителей.

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Выздоровели после болезни 41 555 пациентов, за сутки — 91 человек. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 603 жителя, четверо — за последние 24 часа. Активными больными на сегодняшний день остаются 2038 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 21 апреля в Пензенскую область было поставлено 117 617 доз вакцины «Спутник V». Первым компонентом привили 92 792 человека. Полностью завершили вакцинацию 47 039 жителей региона. Процент выполнения плана вакцинации от общего числа, подлежащих вакцинации, составляет 14,5%.

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