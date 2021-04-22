22 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Хмурова Оксана, , 16:10 — REGNUM В социальных сетях появилось видео с выступлением музыканта-мультиинструменталиста Загира Зайнетдинова (Zainetdin), которое вызвало неоднозначную реакцию у зрителей: в то время как музыкант играл на курае (курай — башкирский и татарский духовой музыкальный инструмент. — О.Х.), девушки, танцующие с ним рядом, предстали перед зрителями в красных боди с элементами башкирского костюма.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые пользователи посчитали, что тем самым артист совершил великий грех, да еще и в месяц Рамадан.

«Со стороны Зайнетдина это провокация, в священный месяц такой прикид, слов нет. Мозги надо иметь», — возмущаются пользователи в социальной сети и отмечают, что «в угоду славе и наживе продали всё — и душу, и честь, и память предков. Для Ада тоже топливо нужно, вот и готовятся…».

Другие пользователи отмечают, что не в религии дело:

«При чем тут мусульмане, ну просто нет гармонии между кураем и этими танцами, понимаете, ни к селу, ни к городу. Ну просто смотрится комично, смешно и несуразно, вот в чём дело».

Жителей Башкирии возмутило, что люди перестали понимать настоящую ценность национальной культуры:

«Все кто «за», к сожалению, не знают настоящую ценность нашей, национальной культуры. Кто-то пишет насчет ошибок… все мы ошибаемся… но в таком уровне прежде хорошо подумать нужно, сомнения есть — советуйся, прежде чем выйти с таким номером на сцену… ведь это не только интересы артистов, а почти 90% зрителей… если публика ценит, то никогда, при любых обстоятельствах не нужно опускать планку, да еще ниже плинтуса… (шутовские выкидоны некоторых уже «артистов — любимцев»)».

Загир Зайнетдинов играет на курае Цитата из видео на YouTube

Пользователи в соцсети отмечают, что «что-то в последнее время часто стали мелькать полуголые с элементами башкирской культуры, какое-то извращение и неуважение к башкирскому народу», «Плясать под курай в трусиках не надо, пусть пляшут в трусиках под другую музыку», «Культуру поведения на сцене ещё никто не отменял», «Куда катится этот мир, скоро будут голыми плясать под курай», — возмущаются они.

Кто-то высказал мнение о том, что артист не смог противостоять тем, кто был ответственен за выбор костюмов.

«Может быть, молодому артисту Зайнетдину образования не хватило, может, смелости сказать «нет» тем людям, которые подставили его костюмами, танцами, мы не знаем, но факт останется фактом, концерт испорчен этими девицами в нарядах, явно сшитых по наброскам малярши Савельевой, народное этническое оформление костюмов выработано не одним поколением, фактически выражает суть глубины развития целого народа, и только невежды и аморальные личности могут растоптать культурное наследие целой нации, сегодня башкиры, завтра русских и т.д. так изобразим, что хорошего?! Дело не в мусульманстве и не фанатизме, дело в уважении к истории развития народа, и это давно пора понять…» — возмущаются пользователи.

Другие пользователи, наоборот, не увидели ничего «такого» в выступлении артиста и поддержали его:

«Зайнетдин молодец!!! Всего добился сам, не нравится — не ходите на его концерты, никто никого не заставляет. Одно бабье кудахтает. Не дай бог такую скучную жизнь и докатиться до таких дней, чтоб сидеть и брызгать на всех своим ядом», — пишут пользователи, добавляя: «Господи, вам что, скучно? Прям тут все такие правильные мусульмане!».

Кто-то высказался за то, что если людям не нравятся выступления артистов, то они вольны не смотреть их.

«Не нравится, не ходите и не смотрите. Башкирия многонациональная республика и с разным вероисповеданием», «Оставьте в покое уже этих артистов. Молодец! Очень талантливый артист. Как будто проблем больше нет…», «Артист очень талантливый, всегда интересно смотреть его концерты», — пишут пользователи в защиту Зайнетдинова.

Выступление Загира Зайнетдинова Цитата из видео на YouTube

В защиту артиста на своей странице в социальной сети высказался и член общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов:

«Меня оскорбляют те, кто пытается свои ультраконсервативные представления о культуре выдать за мнение всех жителей нашей республики. Шоу Зайнетдина — наша гордость. Руки прочь от Артиста, прославляющего нашу республику на всю страну и многие другие страны! Кто считает так же — плюсуйте, пож?». Это сообщение набрало 28 лайков.

Сам артист тоже отреагировал на неоднозначную реакцию жителей республики, сообщив на своей странице в социальной сети, что часть вырученного гонорара от его предстоящего концерта он намерен пожертвовать на возведение мечети. Кроме этого, артист решил внести изменения в программу.